PAN en San Lázaro exige transparencia y fin a ‘súper poderes’ en elección de nueva presidenta del INE

PAN en San Lázaro exige transparencia y fin a ‘súper poderes’ en elección de nueva presidenta del INE

noviembre 3, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara de Diputados presentó este martes ocho propuestas ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para garantizar que el próximo proceso de selección de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) se desarrolle bajo criterios de máxima transparencia, publicidad y escrutinio ciudadano.

En conferencia de prensa desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, Elías Lixia, coordinador de la bancada blanquiazul explicó que la iniciativa responde a las irregularidades y cuestionamientos que, a consideración de su bancada, han marcado anteriores procesos de selección, particularmente por presuntas filtraciones de exámenes, favoritismos durante las entrevistas y la intervención de Morena en el Comité Técnico de Evaluación.

El legislador también cuestionó las atribuciones que Morena otorgó a la presidencia del INE después de la llegada de Guadalupe Taddei al organismo, al considerar que concentraron demasiado poder en una sola persona.

Por ello, sostuvo que es necesario terminar con los llamados “súper poderes” de la presidencia y recuperar el funcionamiento colegiado del Instituto.

“Hay que evitar que una sola persona tenga dichos súper poderes y regresar a las decisiones colegiadas en el Instituto”, afirmó.

Entre las ocho propuestas presentadas por Acción Nacional destaca, en primer lugar, incrementar el periodo de separación que deben acreditar quienes hayan participado en órganos de dirección partidista, gobiernos o autoridades electorales, antes de poder integrar el Comité Técnico de Evaluación.

En segundo término, plantea que la Jucopo establezca mecanismos de consulta con instituciones de la sociedad civil para recibir propuestas y fortalecer la legitimidad del procedimiento.

La tercera propuesta está dirigida a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la que el PAN pidió dejar de actuar como una simple instancia receptora de propuestas y establecer mecanismos de consulta ciudadana.

El legislador cuestionó también que en el proceso anterior hubiera enviado perfiles para trabajar con Guadalupe Taddei.

Como cuarto punto, la bancada panista propone incorporar seis observadores ciudadanos al procedimiento: un legislador por cada grupo parlamentario y una persona representante de organizaciones de la sociedad civil reconocidas.

La quinta medida busca garantizar la secrecía de los exámenes de evaluación y establecer controles que impidan filtraciones, con el propósito de evitar sospechas de favoritismo hacia determinados aspirantes.

“No se puede continuar con un proceso que mantenga la especulación de que hay consentidos del poder que mágicamente obtienen las máximas calificaciones”, señaló.

En materia de transparencia, el PAN también propone que los aspirantes otorguen su consentimiento explícito para hacer públicos los resultados de sus evaluaciones, debido a que, según el legislador, hasta ahora no se conocen los exámenes aplicados en procesos anteriores.

La séptima propuesta consiste en establecer una justificación reforzada y amplia sobre la idoneidad de los perfiles seleccionados para integrar las quintetas que serán sometidas a consideración de la Cámara de Diputados.

Finalmente, Acción Nacional pidió aprobar su iniciativa para suspender los llamados “súper poderes” otorgados a la presidencia del INE y restablecer las decisiones colegiadas entre los integrantes del Consejo General.

Lixia finalizó recordando que la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de impulsar cambios que permitan recuperar la confianza ciudadana en la autoridad electoral, particularmente ante los próximos procesos de renovación de consejeros y las elecciones de 2027.

“Esta Cámara está ante la oportunidad de iniciar la restauración del Instituto Nacional Electoral, pero no va a haber restauración de la confianza si continúan los intereses de poder”, concluyó.