Avanza registro de aspirantes para Consejos Distritales del INE en Veracruz

octubre 28, 2026

El vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz, Miguel Ángel García Onofre, en entrevista para En Contacto, informó que avanza favorablemente el registro de aspirantes para integrar los 19 Consejos Distritales del organismo en la entidad.

Precisó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 31 de octubre, por lo que invitó a las personas interesadas a participar en el proceso de selección.