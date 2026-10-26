Taddei formaliza su renuncia a la presidencia del INE

octubre 26, 2026

Entrega vía oficio su dimisión a la

Cámara de Diputados

Cámara de Diputados Renuncia es de efecto inmediato

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Cámara de Diputados recibió este lunes la renuncia formal de Guadalupe Taddei Zavala como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), mediante un oficio fechado el 26 de octubre y recibido por la Mesa Directiva a las 14:33 horas.

En la carta dirigida a Raúl Bolaños-Cacho Cué, presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, la funcionaria informó que su renuncia tiene efectos a partir de este mismo día, con lo que formalizó su salida del organismo electoral, cuya presidencia le fue conferida en abril de 2023.

En el documento, Taddei expuso que durante 33 años tuvo el honor de servir a México desde las instituciones electorales, participando en distintas etapas de la construcción y el fortalecimiento democrático del país.

Recordó su trayectoria desde las primeras labores del Registro Federal de Electores hasta la organización de las elecciones federales de 2024, en las que Claudia Sheinbaum resultó electa como la primera mujer presidenta de México, así como en la primera elección del Poder Judicial de la Federación, celebrada en 2025.

La sonorense reconoció el trabajo de las mujeres y los hombres con quienes compartió responsabilidades a lo largo de su trayectoria y expresó su agradecimiento a quienes contribuyeron al fortalecimiento de la democracia mexicana.

En su escrito, sostuvo que la organización de las elecciones constituye una responsabilidad del Estado mexicano que debe mantenerse por encima de cualquier circunstancia o consideración personal.

Asimismo, destacó que la estabilidad, la independencia y la fortaleza del INE son fundamentales para garantizar los derechos político-electorales de la ciudadanía y la renovación pacífica de los poderes públicos.

“Me retiro con serenidad, con la satisfacción del deber cumplido y con el orgullo de haber dedicado más de tres décadas de mi vida al servicio de la democracia mexicana”, manifestó en la carta.

Taddei también afirmó que conserva sus principios, convicciones y confianza en México y sus instituciones, en un mensaje con el que acompañó formalmente su salida de la presidencia del organismo electoral.

La recepción de la renuncia abre paso de inmediato al procedimiento legislativo para designar a quien ocupará la presidencia del INE por el periodo restante, mientras se prevé que los consejeros electorales nombren a una persona titular provisional para garantizar la continuidad de las actividades institucionales, la cual tardará menos de un mes, según se estipula en la Constitución.