PAN Veracruz propone destinar recursos del canje de placas a compra de medicamentos

octubre 28, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. La dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz denunció que el sistema de salud pública en la entidad enfrenta un desabasto crítico de medicamentos básicos y tratamientos especializados, principalmente en el Hospital Regional de Veracruz.

En conferencia de prensa, la presidenta del PAN en la entidad, Ana Cristina Ledezma López, lamentó que las autoridades muestren mayor urgencia en actualizar el padrón vehicular que en solucionar las carencias materiales y médicas que sufren a diario pacientes y personal sanitario.

Ledezma López detalló que en un periodo de cuatro años se han puesto en marcha múltiples programas de canje de placas. Estimó que con un costo por trámite de mil 716 pesos aplicado a un padrón aproximado de 900 mil automóviles, el gobierno estatal recaudará cerca de mil 500 millones de pesos.

«Para el gobierno parece más sencillo contar vehículos que responder cuántas recetas se surten completas; así son sus prioridades», aseveró la dirigencia panista.

El PAN planteó una propuesta directa: que por cada peso recaudado y destinado a dicho impuesto, se asigne una cantidad igual para la compra inmediata de fármacos e insumos médicos prioritarios.

«Pretexto no hay, porque el dinero no es un problema», puntualizó la líder estatal, al señalar que con una fracción de lo recaudado se podría garantizar el abasto de cerca de un millón de frascos de insulina para pacientes diabéticos.

A través del portal ciudadano panver.mx/salud, la dirigencia recopiló testimonios y reportes directos sobre la falta de insumos en clínicas del estado.

Entre las claves faltantes en el Hospital Regional de Veracruz destacan tratamientos de quimioterapia como la ifosfamida y la doxorrubicina, así como hormonas de crecimiento (somatropina), anticoagulantes (enoxaparina), antiepilépticos, e insumos básicos como la insulina humana regular y la furosemida.

De igual forma, Ledezma López exhibió que la falta de abasto afecta incluso a medicamentos de consumo continuo para padecimientos como diabetes, hipertensión arterial y depresión, obligando a los familiares a absorber los costos con sus propios recursos económicos.

Finalmente, el PAN Veracruz exigió detener el cobro del reemplacamiento y otorgar el trámite de forma gratuita, al tiempo que demandó transparentar el gasto público y atender de manera urgente la crisis que prevalece en los hospitales públicos de la entidad.