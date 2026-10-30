Crisis en el INE no frena proceso electoral en Veracruz: Miguel Ángel García Onofre

octubre 30, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.— Los señalamientos por presuntos actos de corrupción y las críticas a la administración central del Instituto Nacional Electoral (INE) no han detenido los trabajos de preparación para el proceso electoral 2026-2027 en el estado de Veracruz, afirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, Miguel Ángel García Onofre.

Cuestionado sobre si la controversia nacional impacta la credibilidad del organismo en la entidad y cómo se garantiza el desarrollo de los comicios, el funcionario electoral sostuvo que la operatividad del instituto está respaldada por la experiencia de su personal técnico y por la planeación técnica previa.



«La fortaleza del Instituto Nacional Electoral radica precisamente en toda su estructura, una estructura que está debidamente capacitada, una estructura profesional, que cuenta con experiencia en la organización de procesos electorales, tanto federales como locales», aseveró García Onofre.

El titular de la Junta Local en Veracruz detalló que las 19 juntas distritales del estado avanzan en la ejecución del calendario oficial iniciado el pasado 10 de septiembre. Explicó que las actividades corresponden a mandatos institucionales ya programados que se ejecutan de manera ordinaria a través de comisiones y órganos colegiados.



«Las actividades ya están previstas, ya están en nuestro calendario y programa anual de actividades (…). La decisión no es de una sola persona, en este caso, quien ocupa la presidencia, sino del cuerpo colegiado en su conjunto», subrayó.

El reto ciudadano y la observación electoral

En torno a los retos de la participación ciudadana y las dificultades históricas para convocar a funcionarias y funcionarios de casilla —problema recurrente en la entidad en comicios anteriores—, el vocal ejecutivo reconoció la desconfianza y el desinterés de sectores de la población.

«No es una situación privativa de este proceso electoral, ha sucedido antes, históricamente ha sucedido en varias entidades del país, hay de repente un desinterés por parte de la ciudadanía», admitió.

Ante este panorama, García Onofre planteó la observación electoral como el mecanismo institucional para que la propia ciudadanía verifique la imparcialidad en la organización de la contienda.

«Aprovechar incluso esta coyuntura y decir que la institución está abierta, por ejemplo, para la observación electoral, bueno, no tienes confianza, te genera alguna situación lo que por lo que estamos atravesando ahora, tienes la oportunidad de acudir con nosotros, de inscribirte como observadora, como observador electoral, y ser testigo de las actividades que se realizan», concluyó.