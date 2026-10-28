Diputado de Morena pide renuncia de Guadalupe Taddei al INE

octubre 28, 2026

El diputado federal de Morena y presidente del Comité de Ética de la Cámara de Diputados, Jaime Humberto Pérez Bernabé, en entrevista para En Contacto, se pronunció a favor de la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y pidió que las investigaciones lleguen hasta sus últimas consecuencias.

El legislador señaló que es necesario realizar una investigación a fondo al interior del organismo electoral para esclarecer los señalamientos y determinar si existen responsabilidades. Asimismo, se refirió al proceso para elegir a quien ocupará la presidencia del INE.