Detalla secretario de Finanzas el presupuesto que ejercerá veracruz el próximo año

noviembre 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El presupuesto del estado de Veracruz para el 2027 tiene un incremento del 4.6 por ciento con relación al del 2026, toda vez que se ejercerán 185 mil 597 millones de pesos dio a conocer el secretario de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández.

El funcionario estatal insistió en que no se prevé la creación de nuevos impuestos ni incrementos en las tasas de las contribuciones fiscales vigentes, como es el impuesto al hospedaje y el de nómina.

“Por tercer año consecutivo se refrenda que no vamos a poner nuevas tasas tampoco. De acuerdo a los impuestos que se tienen, por ejemplo, de nómina, de hospedaje, a todas las contribuciones que se hacen en el estado, no hay ni nuevas contribuciones ni nuevos impuestos”.

El incremento presupuestal representa 8 mil 189 millones de pesos adicionales, que permitirán fortalecer la inversión en sectores como el campo, la educación y la infraestructura.

El proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos fue entregado al Congreso local el viernes 30 de octubre, donde será analizado y, en su caso, aprobado por los legisladores.

Miguel Santiago Reyes reiteró lo dicho por la gobernadora Rocío Nahle García en el sentido de que se incrementó la inversión para el campo, pues pasará de 566 millones de pesos en 2026 a 966 millones de pesos en 2027. Esto representa un aumento de 400 millones de pesos, equivalente a 70.7 por ciento.

Aclaró que esta cantidad corresponde exclusivamente a inversión productiva y no al presupuesto total de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), cuyo gasto global durante 2026 fue cercano a 800 millones de pesos.

En el caso de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), el proyecto contempla una asignación de 5 mil 391 millones de pesos, frente a los 4 mil 448 millones de pesos destinados en 2026.

Una diferencia es de 943 millones de pesos, equivalente a un incremento de 21.2 por ciento.

Es decir, la inversión pública estatal, incluidos los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples destinados a infraestructura educativa y asistencia social, aumentará de 6 mil 708 millones a 8 mil 147 millones de pesos, lo que representa mil 439 millones de pesos adicionales para el próximo año.

El proyecto contempla 560 millones de pesos para continuar con la modernización del transporte público en Veracruz.

La asignación propuesta en el sector educativo asciende a 81 mil 400 millones de pesos, frente a los 77 mil 100 millones de pesos de 2026, lo que representa un incremento cercano al 5.7 por ciento.

GASTO SERÁ CONTENIDO

Por otra parte, el secretario de Finanzas dijo que en el tema del gasto corriente la Sefiplan proyecta limitar su crecimiento a 2.5 por ciento, frente a incrementos anteriores cercanos al 6 por ciento.

El funcionario sostuvo que esta medida permitirá destinar mayores recursos a la inversión pública, sin comprometer el cumplimiento de las obligaciones salariales del Gobierno estatal.

Recordó que la actual administración recibió 21 créditos bancarios, de los cuales actualmente permanecen vigentes 16, y se tiene previsto que para el 2027 reducirlos a 14, como parte de la estrategia de desendeudamiento.

Hay que señalar que la propuesta de ingresos y egresos deberá ser revisada por el Congreso de Veracruz, que tendrá la facultad de realizar modificaciones y aprobar el presupuesto antes del inicio del ejercicio fiscal 2027.