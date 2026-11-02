Este martes en San Lázaro se discutirá en el pleno la reforma a la Ley del ISR y convocatoria para renovar la presidencia del INE: Monreal

Este martes en San Lázaro se discutirá en el pleno la reforma a la Ley del ISR y convocatoria para renovar la presidencia del INE: Monreal

noviembre 2, 2026

También se alista la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2027, así como nuevas iniciativas en materia de bienestar animal, feminicidio y delincuencia organizada

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el próximo martes se discutirán y, en su caso, aprobarán las modificaciones realizadas por el Senado a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR). Además, se analizará el acuerdo para emitir la convocatoria con la que se designará a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE).

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el también coordinador del grupo parlamentario de Morena informó que la Cámara de Diputados prepara una intensa agenda legislativa para las próximas semanas, con diversos asuntos económicos, políticos y sociales pendientes de resolución.

Monreal explicó que uno de los temas prioritarios será establecer el procedimiento para renovar la presidencia del INE, luego de la renuncia de la anterior titular, por lo que se prevé avanzar en la emisión de la convocatoria para elegir a quien ocupará esa responsabilidad.

Para el miércoles, adelantó, probablemente se realizará una ceremonia solemne en el Palacio Legislativo de San Lázaro en memoria del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, con el propósito de reconocer sus aportaciones a la democracia mexicana y su trayectoria política.

En materia presupuestal, el legislador señaló que el jueves comenzarán los trabajos de discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027 en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, proceso que se extenderá durante jueves, viernes y sábado.

La intención, detalló, es que el lunes 9 de noviembre inicie la discusión del proyecto en el Pleno de San Lázaro, con sesiones programadas para los días 9, 10 y 11 de noviembre, a fin de concluir su análisis y eventual aprobación.

El coordinador de Morena agregó que, una vez concluidos estos trabajos, la Cámara de Diputados abordará otras propuestas legislativas, entre ellas las relacionadas con certificados forestales y la Ley de Bienestar Animal, esta última proveniente de una minuta del Senado.

Sobre esta iniciativa, indicó que la mayoría parlamentaria de Morena ha decidido respaldarla, por lo que se prevé que su discusión y eventual aprobación se realicen durante la tercera o cuarta semana de noviembre.

Asimismo, adelantó que la agenda legislativa contempla reformas en materia de delincuencia organizada, feminicidio y la legislación reglamentaria relacionada con los derechos de las comunidades indígenas, los pueblos originarios y afromexicanos.

Monreal Ávila reconoció que todavía queda un tramo importante del periodo ordinario de sesiones, pero aseguró que la Cámara de Diputados mantendrá el ritmo de trabajo para sacar adelante los asuntos considerados prioritarios.

“Nos queda un buen tramo para concluir el periodo de sesiones, pero vamos a cumplir y vamos a aprobar lo que a la gente le interesa”, concluyó.