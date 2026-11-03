Aclara Sefiplan caso del «El Costeño» por adeudos por derechos vehiculares

noviembre 3, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se pusieron en contacto con el cómico conocido como «El Costeño» para aclarar el tema sobre sus presuntos adeudos por control vehicular, mismos que rechazó en redes sociales.

El titular de la dependencia, Miguel Santiago Reyes Hernández indicó que se trata de un caso de registro irregular de vehículos a nombre del comediante Javier Carranza Gasca, presuntamente relacionados con el delito de suplantación de identidad.

Explicó que se trata de trámites que fueron realizados por dos personas distintas en las oficinas de Hacienda del Estado ubicadas en Alvarado e Isla, quienes actualmente ya no forman parte de la institución.

“Son dos personas distintas que están en el sistema, ya no trabajan en Sefiplan, una estaba en Isla, otra estaba en Alvarado (…) Platicando con él nos plantea que hizo uso de gestores, pero no en el estado de Veracruz, sino en Morelos. Y que pareciera que la línea, digamos, que dirige hacia eso es que fueron utilizados sus documentos para registrar estos vehículos”.

Se trata de un remolque registrado en el municipio de Alvarado, así como una camioneta marca Chevrolet Avalanche dada de alta en Isla, ambas unidades fueron dadas de alta en el padrón estatal y presentan adeudos por concepto de control vehicular de 4 mil 985 y 6 mil 825 pesos, respectivamente.

Reyes Hernández adelantó que la SEFIPLAN presentará una denuncia ante la FGE durante esta semana, con el propósito de que se investigue quiénes realizaron los trámites y se de las medidas para evitar este tipo de situaciones.

El titular de la SEFIPLAN aseguró que no habrá impunidad y que se investigarán los hechos para determinar quiénes resulten responsables.