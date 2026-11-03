Crecen 180 mil 310 mdp los ingresos del Gobierno de México

noviembre 3, 2026

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que, al tercer trimestre de 2026, los ingresos del Gobierno de México alcanzaron 4 billones 813 mil 621 millones de pesos, lo que representa un crecimiento nominal de 180 mil 310 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2025.

Los ingresos tributarios se ubicaron en 4 billones 292 mil 609 millones de pesos, un aumento nominal de 185 mil 313 millones de pesos respecto a los primeros nueve meses del año anterior.

De enero a septiembre de este año, por impuesto sobre la renta (ISR) se recaudaron 2 billones 205 mil 500 millones de pesos. Los ingresos por impuesto al valor agregado (IVA) alcanzaron 1 billón 335 mil 770 millones de pesos, mientras que por impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) ingresaron 502 mil 906 millones de pesos.

El SAT reconoció a las y los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales, pues con ello se fortalece la recaudación, el desarrollo de la economía mexicana y el bienestar de la población, señaló la dependencia en el comunicado.