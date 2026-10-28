Tras escándalo en el INE, Secretario Ejecutivo del OPLE denuncia suplantación en la FGR

octubre 28, 2026

XALAPA, VER.— En medio de la polémica nacional que salpica a los órganos electorales por posibles redes de simulación de competencia y triangulación de recursos, el secretario ejecutivo del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Luis Fernando Reyes Rocha, rechazó cualquier vínculo con la empresa Cajas Graf —señalada de oficio por la Auditoría Superior de la Federación (ASF)— y reveló que interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de suplantación de identidad.

Cuestionado sobre los antecedentes de proveeduría en el árbitro local, Reyes Rocha admitió que Cajas Graf sí figura en los registros históricos del organismo, habiendo obtenido contratos en los procesos de 2017, 2018 y 2021.

Sin embargo, enfatizó que dichas contrataciones corresponden a administraciones pasadas, en el periodo de Alejando Bonilla Bonilla (2015-2022) y defendió que, desde que asumió el cargo en enero de 2023 bajo la presidencia de Marisol Delgadillo ni él ni la actual administración han vuelto a otorgar contratos a esa empresa.

«Me enteré por redes»: La denuncia en la FGR por suplantación

Reyes Rocha explicó que conoció la existencia de un documento notarial que lo ligaba a Cajas Graf a través de publicaciones en la red social X. Ante lo que calificó como versiones dolosas e infundadas que buscan manchar su trayectoria de 22 años en la administración pública y 16 en la academia, acudió formalmente a la FGR.

«Afirmo categóricamente que desde que tomé protesta ante el Consejo General del OPLE no tengo, ni he trabajado, ni he tenido relación contractual con Cajas Graf. Presenté una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la posible suplantación de identidad; yo jamás he acudido a un notario a firmar, a hacer el trámite o a entregar mi credencial de elector para que me expidan un poder».

El funcionario planteó que la investigación ministerial deberá requerir al notario involucrado y a los registros de comercio para esclarecer el origen de dicho documento.

El problema de fondo: un mercado controlado por cuatro empresas

Al profundizar en los mecanismos de contratación del sistema electoral mexicano, el secretario ejecutivo del OPLE expuso una deficiencia estructural que condiciona la operación de los institutos electorales del país.

Reyes Rocha advirtió que el problema de fondo no se resolvería destituyendo o cambiando a los funcionarios electorales del país, toda vez que en el mercado nacional solo existen cuatro o cinco empresas capaces de cumplir con los requerimientos técnicos y de alta seguridad para la impresión de material electoral.

El funcionario recordó que este reducido sector ha estado históricamente bajo la lupa de las autoridades de competencia económica por prácticas monopólicas, lo que deja a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) y al propio INE ante un margen de opciones sumamente limitado al momento de emitir licitaciones públicas nacionales.

Litoformas y la opacidad en los accionistas

Sobre el cambio de proveeduría, el secretario ejecutivo detalló que, tras los contratos otorgados a Cajas Graf hasta 2021, el suministro de la papelería electoral posterior ha sido acaparado por la empresa Litho Formas.

Al respecto, cuestionó que las investigaciones periodísticas nacionales y las narrativas públicas omitan indagar a fondo la estructura corporativa de las empresas, luego de que se ligó a dueños de cajas Cajas Graf con la proveedora del Ople Veracruz.