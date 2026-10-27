Alista INE Veracruz reclutamiento y recontratación de Supervisores y Caes para elecciones

octubre 27, 2026

El organismo electoral implementa un esquema escalonado que prioriza la recontratación de personal con experiencia en procesos previos.

XALAPA, VER.— Con el propósito de garantizar la integración de mesas directivas, la asistencia electoral y el desarrollo de los comicios en el marco del Proceso Electoral Concurrente (PEC) 2026-2027, el Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz inició la implementación de los procedimientos para la selección, contratación y eventual recontratación de Supervisores Electorales (SE) y Capacitadores-Asistentes Electorales (CAE).

De acuerdo con el informe emitido por la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, a cargo de Asdrúbal Rafael Guillén Lugo, las acciones operativas se fundamentan en la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral aprobada por el Consejo General del instituto, buscando perfiles idóneos evaluados bajo competencias, habilidades y actitudes para notificar y sensibilizar a la ciudadanía.

Fase 1: Priorizan la recontratación y experiencia previa

Como primera estrategia para cubrir los distritos electorales federales, las Juntas Distritales Ejecitivas (JDE) implementaron un proceso de recontratación enfocado en aprovechar la experiencia de la ciudadanía que participó en el Proceso Electoral Concurrente 2023-2024, así como en procesos locales y extraordinarios recientes (2024-2025).

Para acceder a este esquema, el personal interesado fue sometido a una revisión de calificaciones previas y filtros estrictos: contar con una evaluación de desempeño aprobatoria: estar libres de actas administrativas o reportes por incumplimiento de funciones y satisfacer plenamente los requisitos legales y administrativos vigentes.

El contacto con este sector se desarrolló del 12 al 21 de octubre de 2026. Posteriormente, las entrevistas a cargo de personal del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) se fijaron del 22 de octubre al 6 de noviembre, estableciéndose como fecha límite el 7 de noviembre de 2026 para la publicación oficial de los resultados en los estrados de las JDE.

Convocatoria abierta y permanente

Una vez concluido el filtro de recontratación, los órganos desconcentrados procederán a abrir el reclutamiento general mediante una convocatoria pública de carácter permanente para cubrir las vacantes restantes y robustecer la Lista de Reserva (LR).

El primer periodo intensivo de difusión de esta convocatoria se llevará a cabo del 9 de noviembre al 7 de diciembre de 2026, periodo en el cual se darán a conocer los requisitos legales, las percepciones económicas y los enlaces digitales para el registro en línea.

Concluida esta etapa inicial, el instituto mantendrá una difusión focalizada y estratégica en aquellas localidades, municipios o secciones electorales que requieran reforzar su estructura operativa de campo.