Prepara INE voto anticipado en Veracruz: atenderán a enfermos, cuidadores y personas en prisión preventiva

octubre 26, 2026

Isabel Ortega/XALAPA, VER.— El Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz alista la logística para implementar la modalidad de voto anticipado en la entidad, la cual contempla dos esquemas de participación antes de la jornada electoral: la recolección de sufragios en domicilio para personas con discapacidad y sus cuidadoras primarias, así como el voto para personas en prisión preventiva.

Silvia Meléndez Pérez, vocal de Organización Electoral de la delegación estatal, informó que el instituto se encuentra en la fase de gestiones institucionales y difusión para garantizar que ambos sectores de la población puedan ejercer sus derechos políticos.

Voto en prisión preventiva: buscan convenio para elecciones locales y federales

Respecto a las personas privadas de la libertad que no han sido sentenciadas, la funcionaria detalló que las oficinas centrales del INE realizan los trámites necesarios con autoridades federales y estatales para permitir su participación en los comicios.

«Para el voto de personas de prisión preventiva, de igual forma, estamos en este período para lograr las gestiones con centros federales, eso ya es por parte de nuestras instancias superiores en oficinas centrales de esta gestión, y también para buscar el apoyo, la coordinación con gobierno del estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública.

“En su momento, formalizar un convenio de colaboración con el organismo público local en la entidad y con Secretaría de Seguridad Pública para poder recabar el voto de personas en prisión preventiva», explicó Meléndez Pérez.

La vocal precisó que, al tratarse de un proceso electoral concurrente, el objetivo es que la población penitenciaria en esta condición pueda emitir su voto para los dos cargos de representación popular en disputa.

«Es considerando también que estas personas privadas de su libertad puedan ejercer su derecho al voto tanto para la elección local de diputaciones como para la federal de diputaciones».

Voto domiciliario: dos vías de registro para personas con discapacidad y cuidadores

En cuanto a la modalidad de voto en domicilio, el INE atenderá a dos grupos específicos de la ciudadanía: las personas que por alguna condición física o discapacidad no pueden desplazarse, y las personas cuidadoras primarias que están a cargo de su atención.

Para quienes tramitaron previamente su credencial para votar bajo el amparo del artículo 141 (atención en domicilio), el personal del instituto acudirás directamente a sus viviendas: «En el período del 5 al 11 de febrero, personal del instituto acude a recabar la solicitud, si es de su interés inscribirse en esta modalidad de voto», indicó la funcionaria.

Por otro lado, las personas con discapacidad que no realizaron su trámite bajo dicho artículo, así como las personas cuidadoras primarias, podrán solicitar su inscripción a través del portal en línea del instituto adjuntando su credencial, un certificado médico y una declaratoria bajo protesta de decir verdad.

Respecto a la inscripción en línea para personas cuidadoras y ciudadanas con discapacidad que no tramitaron su credencial bajo dicho artículo, la funcionaria aclaró que la plataforma en el portal público del INE se habilitará próximamente para la recepción de documentos.

Funcionarios electorales acudirán a los hogares con boletas físicas y mamparas portátiles. Una vez recabados, los sobres se resguardarán en bodegas distritales hasta la jornada electoral.

«Es ya hasta el día de la elección, el 6 de junio, ciudadanas y ciudadanos que también integran esta mesa de escrutinio y cómputo, ciudadanos sus vecinos, son los que van a hacer el escrutinio y cómputo, van a hacer el conteo de los votos».