Papa León XIV planea visita a la Basílica de Guadalupe

noviembre 3, 2026

El papa León XIV visitará México y acudirá a la Basílica de Guadalupe, confirmó la nueva prefecta del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, María Montserrat Alvarado.

“El Santo Padre sí va a ir a ver a nuestra señora de Guadalupe”, dijo la funcionaria durante la presentación del programa de la gira del pontífice por Centroamérica, en la que adelantó que el recorrido por territorio mexicano incluirá una visita al recinto religioso ubicado en la Ciudad de México.

Fecha por definir

Al ser cuestionada sobre cuándo podría realizarse el viaje, Alvarado se limitó a decir que ella será la primera en anunciar la visita una vez llegado el momento. Aunque no existe un calendario oficial, se contempla que el recorrido pueda concretarse en 2027, posibilidad que coincide con el Año Jubilar Guadalupano, que comenzó en octubre pasado con motivo del 50 aniversario de la consagración de la nueva Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe.

La semana pasada, el arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de la Santa Sede, dijo en un encuentro con la prensa extranjera que el papa irá a Estados Unidos “en un futuro no lejano” y que en esa ocasión quiere hacer una etapa en México para visitar el santuario dedicado a la virgen de Guadalupe.

El propio pontífice ha expresado su interés por visitar el país: “Ahí vamos a ver, espero que no pase demasiado tiempo”, manifestó en junio pasado.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que su Gobierno mantiene contacto con el Vaticano para concretar una visita del Santo Padre al país. La mandataria expuso que, aunque México es un Estado laico, su Gobierno reconoce al papa como representante de un Estado, además de que los mexicanos son un pueblo católico en su mayoría.

La última visita de un papa a México ocurrió del 12 al 17 de febrero de 2016, cuando Francisco realizó un viaje apostólico con actividades pastorales y encuentros oficiales en cinco entidades. Fue la segunda gira más amplia realizada por un pontífice en México, ya que Juan Pablo II recorrió siete entidades del país en su segunda visita en 1990.