Sheinbaum pide al INE transparentar contratos de materiales y modificar licitaciones

octubre 30, 2026

Nuevos procedimientos podrían aplicarse para el actual proceso electoral, indica

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum llamó al Instituto Nacional Electoral (INE) a transparentar las contrataciones de materiales electorales y modificar los lineamientos de licitación para ampliar la participación de proveedores antes de los comicios de 2027, al señalar que dos grandes empresas concentran ese mercado desde hace años.

La mandataria sostuvo que las reglas que exigen experiencia electoral a los proveedores han favorecido la permanencia de las mismas compañías.

Planteó abrir los concursos para fabricar mamparas y otros materiales, además de fortalecer a Talleres Gráficos de México mediante un consejo de administración más abierto, con participación de universidades.

“Estamos a tiempo para la elección del 27”, afirmó. Ante los cuestionamientos sobre la organización de los próximos comicios, aseguró que “la elección, claro que está garantizada” e insistió en que deben transparentarse todas las contrataciones.

Consultada sobre las críticas a una eventual intervención gubernamental en la producción del material electoral, respondió que Talleres Gráficos de México ya imprime las boletas desde hace tiempo.

Su propuesta, explicó, consiste en fortalecer su capacidad para producir más materiales y ampliar la vigilancia sobre su funcionamiento.

“Hay que convertirlo en una imprenta que pueda producir muchos más materiales, que tenga un consejo abierto”, expresó.

Sheinbaum vinculó su planteamiento con los contratos atribuidos a la gestión de Guadalupe Taddei y con las investigaciones que, según indicó, realiza la Auditoría Superior de la Federación. Aclaró que se trata de presuntos hechos de corrupción, pendientes de demostrarse.

Sostuvo que los vínculos con esos proveedores anteceden a la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE y al gobierno de Morena.

Según su exposición, las contrataciones se remontan por lo menos a 2014, con antecedentes desde 1999 en el Estado de México.

También cuestionó al Consejo General encabezado por Lorenzo Córdova, al señalar que nombró a consejeros de los organismos públicos locales electorales (OPLE), los cuales, afirmó, contrataron a las mismas empresas.

Recordó que Taddei fue designada al frente del organismo electoral de Sonora en 2014.

Sobre su llegada a la presidencia del INE en 2023, sostuvo que ocurrió mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que no se alcanzó la mayoría calificada.

La presidenta propuso reutilizar materiales electorales cuando sus condiciones lo permitan, con los mecanismos de seguridad necesarios, para reducir gastos.

Subrayó que modificar los lineamientos de licitación corresponde al propio INE.

Finalmente, pidió al Congreso seleccionar adecuadamente a quien encabece el instituto y expresó su preferencia por una mujer.

Para después de 2027, planteó revisar quién nombra a los consejeros estatales y si es necesario mantener esas estructuras.