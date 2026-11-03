ASF deja cero observaciones a la administración de Ricardo Ahued en Xalapa

noviembre 3, 2026

Redacción/Xalapa. La administración municipal de Xalapa, durante el periodo de Ricardo Ahued Bardahuil, logró solventar ocho requerimientos documentales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), informó el secretario de Gobierno de Veracruz. Las solicitudes correspondían a los ejercicios fiscales 2023 y 2024 y estaban relacionadas con observaciones por aproximadamente 188 millones de pesos. El funcionario sostuvo que se trataba de requerimientos de comprobación y no necesariamente de señalamientos por desvío de recursos o corrupción, y afirmó que los ocho asuntos ya fueron solventados.

Las revisiones, algunas de carácter forense, incluyeron expedientes de obra pública, nóminas, pagos y comprobantes del ejercicio presupuestal. Ahued destacó que durante su gestión como alcalde se destinó el 37 por ciento de los recursos administrados a obra pública, mediante fondos federales, estatales y municipales, incluidos FAISMUN y FORTAMUN, además de recursos propios. Atribuyó este nivel de inversión al manejo del presupuesto y a los ajustes en el gasto, y aseguró que la documentación solicitada fue entregada a las autoridades fiscalizadoras.

La gobernadora Rocío Nahle García explicó que las observaciones de auditoría no implican automáticamente la existencia de corrupción, pues las dependencias y administraciones revisadas pueden presentar pruebas para aclarar los señalamientos. Añadió que otras áreas del gobierno estatal, como Educación y Salud, también tienen observaciones que deberán atender. Por su parte, Ahued afirmó que cuenta con documentos que acreditan la solventación de los ocho requerimientos y que la plataforma de la ASF ya refleja que no existen asuntos pendientes para la administración municipal que encabezó.