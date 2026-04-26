Veracruz presentará 14 experiencias comunitarias en el Tianguis Turístico México 

abril 26, 2026

>SECTUR participa en la Conferencia Nacional de Secretarios de Turismo

Acapulco, domingo 26 de abril de 2026.- Con una de las delegaciones más amplias del país y una oferta diversificada, Veracruz participará en el Tianguis Turístico México 2026, que se llevará a cabo del 27 al 30 de abril, con el objetivo de fortalecer su posicionamiento en los mercados nacional e internacional.

La entidad estará representada por 93 integrantes del sector, entre empresas hoteleras, agencias de viajes, tour operadores, Pueblos Mágicos y proyectos comunitarios, reflejo de la articulación entre iniciativa privada, comunidades y gobierno para impulsar una propuesta integral.

Como parte de esta presencia, se presentarán 14 experiencias comunitarias provenientes de distintas regiones del estado, orientadas a resaltar la riqueza cultural, histórica y gastronómica de Veracruz, así como su potencial en segmentos emergentes.

El pabellón veracruzano contará con uno de los espacios más representativos dentro del evento, lo que permitirá ampliar la visibilidad de sus destinos y fortalecer la generación de alianzas comerciales con compradores nacionales e internacionales.

De manera previa al arranque, el secretario de Turismo estatal, Igor Rojí López, participó en la Conferencia Nacional de Secretarios de Turismo y Funcionarios Turísticos, donde se abordaron temas como la promoción conjunta, la innovación del sector y la preparación del país ante eventos internacionales como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Esta agenda previa contribuye a alinear estrategias y fortalecer la competitividad de los destinos, en un contexto de creciente dinamismo del sector.