México vence a EEUU en gala de Muay Thai en la Arena Xalapa

México vence a EEUU en gala de Muay Thai en la Arena Xalapa

abril 26, 2026

La influencer y reguetonera Daniela Casales cantó durante el “Thai Shark Cup Internacional” ante cientos de asistentes, que disfrutaron del evento familiar.

Juan David Castilla

En Xalapa se realizó el torneo internacional “Thai Shark Cup”, un evento que transformó la Arena Xalapa en un escenario de gala para las artes marciales, donde dos peleadores mexicanos derrotaron a los estadounidenses.

Bajo la coordinación de Héctor Arturo Hernández Cruz, mejor conocido como “El Tiburón”, la jornada destacó por un despliegue de talento que incluyó un total de 60 combates, reafirmando el compromiso de la organización por fortalecer la comunidad deportiva nacional tras su reciente participación en el mundial de Tailandia.

La influencer y reguetonera Daniela Casales cantó durante el “Thai Shark Cup Internacional” ante cientos de asistentes, que disfrutaron del evento familiar.

El momento más esperado de la noche fue el choque internacional entre las delegaciones de México y Estados Unidos. Los peleadores mexicanos lograron imponerse en los duelos estelares frente a los representantes de la selección norteamericana.

Fernando Angulo, el joven campeón mundial originario de Tabasco y perteneciente a la escuela MMT Guerreros, tuvo un debut profesional brillante al derrotar al estadounidense Heriberto Rivera, de la academia Swama Muay Thai.

En la misma línea de éxito, el mexicano Kevin Cortés logró superar a César López, asegurando una victoria contundente para el equipo local ante la mirada de una afición entregada.

Con la participación de 12 estados de la República, desde Nuevo León hasta Yucatán, y más de 25 escuelas, el torneo contó con el respaldo de réferis de organismos internacionales como la WMF y la WMO.

Los ganadores de los 12 cinturones de campeonato en disputa recibieron piezas diseñadas por Óscar Vázquez, presidente de la Federación Mundial de Muay Thai, lo que elevó el prestigio de cada victoria sobre el cuadrilátero.

El evento mantuvo un firme compromiso social con la infancia de Xalapa. En el marco de las festividades por el Día del Niño, la organización facilitó el acceso a menores con costos reducidos y promovió una colecta de juguetes destinados a casas hogar de la ciudad.

Hernández Cruz busca no solo posicionar a Veracruz como un referente deportivo de alto nivel, sino también generar un impacto positivo en la comunidad, garantizando que el deporte sea una herramienta de convivencia y apoyo para los sectores más vulnerables.