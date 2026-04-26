Sheinbaum inaugura la ruta Buenavista- AIFA del Tren Felipe Ángeles

abril 26, 2026

Solicita que la estación AIFA lleve en nombre de Clara Claus

Carlos Guzmán | Enviado, Zumpango, Estado de México.— La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó este domingo la inauguración del Tren Buenavista–Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), que forma parte del sistema del Ferrocarril Suburbano, mismo que, a partir de ahora, adopta el nombre de Tren Felipe Ángeles.

Durante el acto oficial, realizado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la mandataria federal afirmó que con la puesta en marcha de este servicio se cumple un compromiso de mejorar la movilidad entre la Ciudad de México y el norte del Valle de México, al facilitar el acceso directo a la terminal aérea.

En su mensaje, Sheinbaum Pardo solicitó que la estación terminal del AIFA lleve el nombre de Clara Claus, en honor a la esposa del General Felipe Ángeles, a fin de darle reconocimiento a esta mujer ícono de la lucha por las libertades y los derechos de las mujeres en la historia de México.

Este nuevo servicio inició operaciones con cuatro trenes en circulación, de un total de diez que integrarán la flota. Cada unidad está compuesta por cinco vagones, con capacidad para trasladar a cientos de pasajeros por viaje, lo que permitirá atender la demanda conforme avance su consolidación.

La Jefa del Estado Mexicano también indicó que el tiempo estimado de recorrido entre Buenavista y el AIFA será de aproximadamente 30 minutos cuando el sistema opere a su máxima capacidad. Sin embargo, durante las primeras semanas de servicio el trayecto podría extenderse hasta una hora, debido a ajustes operativos.

El proyecto, enfatizó, forma parte de la ampliación del sistema del Ferrocarriles Suburbanos, el cual busca fortalecer la movilidad regional mediante conexiones rápidas, seguras y eficientes entre la capital del país y municipios del Estado de México.

En cuanto a tarifas, informó que desde su apertura y hasta el primer fin de semana de mayo se aplicará un costo promocional de 45 pesos por el recorrido completo; en días previos se detalló que la tarifa regular oscilará entre los 50 y 60 pesos.

Este nuevo tren se integra a la red de transporte público que conecta con diversos sistemas como el Metro, Metrobús y Mexibús, lo que facilitará los traslados intermodales de los usuarios hacia distintos puntos de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Sostuvo que la obra también responde a la necesidad de fortalecer el uso del AIFA, inaugurado en 2022, cuya conectividad ha sido uno de los principales retos desde su apertura. Con este enlace ferroviario, se busca incrementar el flujo de pasajeros y consolidarlo como una alternativa viable frente a otros aeropuertos de la región.