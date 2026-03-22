Se esperan turistas nacionales e internacionales durante periodo vacacional de Semana Santa

marzo 22, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver. – El titular de la Secretaría de Turismo del Estado de Veracruz, Ígor Roji López dio a conocer que se espera un porcentaje importante de turistas provenientes de entidades cercanas y vía carreteras durante el periodo vacacional de Semana Santa, a punto de iniciar.

En entrevista, el funcionario estatal dijo que se trabaja para que los 28 municipios con destino de playa en la entidad a fin de que estén en las mejores condiciones para recibir a los visitantes.

Si bien, reconoció que se esperan turistas internacionales durante el próximo periodo de asueto, en su mayoría será el llamado turismo carretero, es decir, aquellos visitantes que llegan a través de carreteras.

“Se esperan turistas internacionales durante la semana santa, tenemos vuelos directos a Houston y Dallas, tenemos conectividad con Cancún y CDMX que son los principales aeropuertos con recepción de turistas del extranjero entonces nos llega una gran corriente de turismo extranjero”.

Pero, agregó, lo que más hay en semana santa es turismo carretero , turismo que nos llega de los estados vecinos, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, México, Estado de México y CDMX y Tabasco.

Además de la llegada de turistas a los centros de playa, también se espera una gran afluencia a los destinos de naturaleza y aventura, pueblos mágicos y patrimonios culturales de la humanidad.

LIMPIEZA DE PLAYAS

Por otra parte, Rojí López dijo que se tiene comunicación con los alcaldes y alcaldesas de los 28 municipios con destino de playa, para darles a conocer las condiciones que deben tener las playas en el periodo vacacional.

“Todos están apoyando a tener playas limpias y que los turistas disfruten de este Veracruz de los 745 kilómetros de litoral con que cuenta la entidad.

Asimismo, destacó que se ha trabajado en coordinación con Petróleos Mexicano (PEMEX), Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), los ayuntamientos y ciudadanía en general para limpiar las playas afectadas por la presencia de hidrocarburos generados por el derrame en el litoral.