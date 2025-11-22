Hoteleros piden reactivar el 2% al hospedaje para promoción turística

noviembre 22, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Empresarios del sector hotelero solicitaron al Gobierno de Veracruz reactivar el uso del impuesto del 2 por ciento al hospedaje para campañas de promoción turística, al señalar que durante este año el fideicomiso encargado de operar esos recursos no destinó presupuesto a la difusión de destinos en las siete regiones del estado.

Carlos Alberto Mesa, representante del sector, señaló que, pese a que los hoteleros continuaron pagando el gravamen, “no hubo nada de promoción a través del fideicomiso”, lo que ha impactado la visibilidad de los destinos veracruzanos.

El empresario confió en que para 2026 se retomen las acciones de promoción, pues, dijo, esa es la razón de ser del impuesto.

Aunque reconoció la amplia actividad de la Secretaría de Cultura, insistió en que la organización de eventos culturales no sustituye las estrategias técnicas que requiere la promoción turística.

Explicó que la difusión de destinos debe partir de estudios profesionales: segmentación de mercados, análisis de perfiles de visitantes y diseño de productos turísticos adaptados a cada región, ya sea turismo deportivo, pueblos mágicos o zonas de playa. “No se puede ver igual a un destino deportivo que a un pueblo mágico”, apuntó.

El sector hotelero consideró urgente rescatar los recursos de promoción para no frenar la actividad económica ligada al turismo, especialmente ante la propuesta de reducir el presupuesto de la Secretaría de Turismo de 509 a 90 millones de pesos en 2026, aunque autoridades estatales han señalado que habrá ajustes al monto.