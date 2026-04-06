Veracruz reporta alza turística en Semana Santa con crecimiento en 11 destinos

abril 5, 2026

Xalapa, Ver., domingo 05 de abril de 2026.- Veracruz cerró la temporada de Semana Santa con resultados favorables en el sector turístico, al registrar incrementos en la ocupación hotelera en 11 destinos del estado, en un contexto de mayor diversificación de su oferta.

El Gobierno del Estado reportó que, en este periodo, el crecimiento se distribuyó en distintas regiones; destinos de vocación cultural, de naturaleza y de sol y playa registraron aumentos simultáneos, reflejando una expansión más equilibrada de la actividad turística.

Catemaco encabezó el crecimiento con un aumento del 5.47%, impulsado por su oferta de naturaleza, misticismo y sistemas lagunares.

Le siguió Tlacotalpan (+4.29%), reconocido por su patrimonio cultural y arquitectura tradicional; mientras que el corredor Tecolutla–Nautla (+4.27%) destacó por sus playas, gastronomía y ecosistemas de manglar.

El Pueblo Mágico de Orizaba (+3.97%) se mantuvo como referente por su infraestructura, orden urbano y atractivos como el teleférico y espacios culturales.

También registraron incrementos Xalapa y la ruta de Pueblos Mágicos —Coatepec, Naolinco y Xico— (+3.44%), con una oferta que combina cultura, café, gastronomía y entornos naturales; Úrsulo Galván (+3.28%) y Alvarado (+3.26%), orientados al turismo de playa y recreación; así como Tuxpan–Tamiahua (+2.65%), con playas, lagunas y cocina regional.

San Andrés Tuxtla (+2.59%) destacó por su entorno natural en la región de Los Tuxtlas; Jalcomulco (+2.03%) por el turismo de aventura, especialmente rafting; y la zona conurbada Veracruz–Boca del Río (+1.88%), por su conectividad, infraestructura y oferta de servicios.

Este comportamiento se acompañó de una mayor movilidad de visitantes y una distribución más amplia del turismo en el estado, ya que a nivel regional, la zona Primeros Pasos de Cortés alcanzó una ocupación hotelera de 88.61%, una de las más altas de la temporada.

Los ocho Pueblos Mágicos —Papantla, Zozocolco, Xico, Naolinco, Coatepec, Coscomatepec, Córdoba y Orizaba— mantuvieron alta afluencia gracias a su valor histórico, tradiciones y oferta gastronómica.

El aumento en la ocupación se reflejó en mayor actividad para restaurantes, transporte y prestadores de servicios, especialmente en zonas de playa, ríos y localidades con vocación turística. De forma complementaria, museos y zonas arqueológicas ampliaron las opciones para los visitantes y contribuyeron a estancias más completas.