Necesario promover turismo histórico que ofrece Veracruz

noviembre 24, 2025





Yhadira Paredes



Xalapa, Ver.- La gobernardora Rocío Nahle García lanzó la invitación a la población en general para que realicen un turismo histórico en Veracruz.



Lo anterior, tras la inaguración de la Casa Museo Benito Juárez, aquella dónde el expresidente de México se instaló con su gabinete en el Puerto de Veracruz, dónde se expidieron las Leyes de Reforma.



La mandataria destacó la restauración a cargo del Gobierno de México, rescatando este edificio histórico, tras once meses de trabajo.



Asimismo, dio a conocer que se entregó en el Centro Cultural Reyes de Reforma el primer libro original del Registro Civil, dónde el primer acta de nacimiento es el de su hija Geronima Juárez, el cual se fue al Archivo de la Nación.