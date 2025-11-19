Turismo tendrá presupuesto para poner a Veracruz de moda: Igor

noviembre 19, 2025

Xalapa, Ver.- El titular de la Secretaría de Turismo en Veracruz, Igor Fidel Rojí López, aclaró que la dependencia estatal tendrá un reajuste en su presupuesto para el ejercicio 2026.

En su comparecencia ante diputados locales, recordó que, en recientes declaraciones, la gobernadora Rocío Nahle García informó que se hará una revisión del proyecto de presupuesto y se ajustará con lo asignado a la Secretaría de Cultura de Veracruz.

“Tenemos un plan de trabajo extenso, vamos a seguir en las ferias internacionales y vamos a aumentar una más para promover Boca del Río”, dijo durante su “interrogatorio”, al responder 54 cuestionamientos en las dos rondas de preguntas y respuestas.

El diputado con licencia —con 159 días en la función pública— descartó que su dependencia se convierta en “el florero más caro de la entidad”, como se planteó en algunas preguntas de legisladores. “Si vamos a tener el dinero, no se preocupen (…) tengo la palabra de la gobernadora”.

“Como todos ustedes saben, se envió el presupuesto, pero no está aprobado; entonces ahí va a haber una revisión y nos van a devolver una muy buena parte de ese presupuesto (…) entonces el tema del presupuesto está solucionado”, insistió.

Comentó que la gobernadora tiene claro que el estado debe estar de moda y debe brillar, y que este martes se reunió con ella para plantear la necesidad de ajustar el gasto para el 2026, toda vez que los 90 millones presupuestados solo alcanzarían para pagar nómina.

Minimiza alerta turística de EU por presencia de crimen organizado

Igor Rojí también fue cuestionado por la alerta turística nivel dos de Estados Unidos, que catalogó a Veracruz como destino de “riesgo alto” por la presencia del crimen organizado.

“La verdad es que hoy estamos viendo los indicadores de los vuelos de Dallas y Houston y siguen subiendo; esa alerta de Estados Unidos no ha pegado a Veracruz, esos vuelos siguen con buena ocupación”.

Podría subir impuestos a los Airbnb

El funcionario estatal adelantó que se está analizando cómo las casas que hospedan turistas pueden pagar más impuestos, ya que representan una competencia desleal para el sector hotelero.

“Se está viendo qué es lo que vamos a hacer; es la Secretaría de Finanzas la que va a decir qué va a pasar con el impuesto. En algunos otros estados cobran el 4 por ciento a los hoteles establecidos y el 5 por ciento al Airbnb; es diferenciado porque no pagan otras cosas. Es algo que se va a ir resolviendo”.

Anunció que están buscando que se pueda incrementar la presencia de turistas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, se buscan atraer cruceros y mejorar la infraestructura, pues detonar esa zona traerá mayor derrama para municipios aledaños.

“No tenemos la varita mágica, para cambiar todo, pero tengan confianza en la gobernadora porque vamos a poner a Veracruz de moda”,

Aclara video viral: sí está ejerciendo sus funciones

El titular de Turismo aclaró que ejerce las funciones que le confiere la ley y minimizó el video que se hizo viral donde la gobernadora lo regaña durante una celebración en el municipio de La Antigua.

Afirmó que el video fue recortado de manera intencional por quien lo grabó, sacándolo de contexto, por lo que restó importancia al “regaño público”.

Turismo dejó derrama de 6 mil 600 millones de pesos

En su mensaje, mencionó que durante el periodo vacacional de Semana Santa 2025, Veracruz registró 2.5 millones de visitantes y una derrama económica de 3 mil 346 millones de pesos.

Mientras que, en el periodo de verano, se contabilizaron 3.1 millones de visitantes y 3 mil 347 millones de pesos generados, “lo que posiciona a la entidad entre los destinos más concurridos del país. Estas cifras reflejan el impacto positivo de las estrategias de promoción y la confianza del turismo nacional hacia Veracruz”.

Explicó que Protección Civil es el área que les apoya para conocer el número de visitantes que acuden a fiestas patronales, eventos turísticos y actividades recreativas. El turismo, dijo, genera fuentes de trabajo para un millón de veracruzanos.

Aclaró que van a realizar una campaña nacional para promover el norte del estado, con la idea de que continúe la afluencia hacia la zona arqueológica de El Tajín, la cual no presenta afectaciones tras las inundaciones ocurridas en el norte de Veracruz.

A diferencia de la comparecencia del titular de Finanzas, la reunión se desarrolló en medio de bromas. Afirmó que respondería todo lo planteado por su compañero Héctor Yunes, para evitar que se le “fuera a plantar”, como ocurrió con Miguel Reyes, a quien confrontó por demeritar el trabajo de una diputada.

El funcionario aceptó que Yunes Landa organice una “coperacha” para que el próximo año Veracruz participe en todas las ferias internacionales; mientras que el diputado Ramón Díaz pidió ser incluido en la lista de asistentes con viáticos pagados.

La camaradería fue tal que el funcionario les llevó pines de regalo a sus excompañeros de curul, y la fracción del Verde destacó que cada que pueden “presumen” su trabajo, luego de que pidió licencia para sumarse al equipo de Nahle García.