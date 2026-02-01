Con la Cabalgata tradicional, Tlacotalpan da inicio a la edición 249 de la Candelaria

Con la Cabalgata tradicional, Tlacotalpan da inicio a la edición 249 de la Candelaria

febrero 1, 2026

>Más de 600 actividades culturales, religiosas, gastronómicas y populares.

>La programación está orientada a preservar y proyectar las raíces jarochas.

Tlacotalpan, Ver., domingo 01 de febrero de 2026.– Con el abanderamiento del Cuadro de Honor de la Cabalgata Infantil y Juvenil, desde la Plaza Agustín Lara, dieron inicio las fiestas de la Virgen de la Candelaria, una de las celebraciones más emblemáticas de Veracruz, que este año alcanza su edición número 249.

Posteriormente, encabezados por la secretaria de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, y el presidente municipal, Christian Romero Pérez, acompañados por autoridades estatales, municipales y la comunidad tlacotalpeña, más de 400 jinetes recorrieron las principales calles de la ciudad.

El trayecto inició en el Puente García, punto emblemático que históricamente simboliza la llegada de visitantes a la Perla del Papaloapan para participar en la fiesta patronal.

El abanderamiento de la Cabalgata tiene su origen en el año 1865, durante la ocupación militar del general Alejandro García, periodo en el que Tlacotalpan fungió como capital del estado de Veracruz.

En reconocimiento al comportamiento de los héroes del Sotavento, la ciudad fue elevada a la categoría de ciudad y se dispuso que este desfile tuviera un carácter militar, tradición que con el paso del tiempo evolucionó hasta convertirse en una expresión cultural y comunitaria.

La celebración también hunde sus raíces en la tradición de los mayorales de las haciendas de la región del Papaloapan, quienes realizaban peregrinaciones a caballo para rendir homenaje a la Virgen de la Candelaria. El abanderamiento reconoce a personajes destacados de la región y a quienes han contribuido a preservar esta práctica, fortaleciendo la memoria histórica y el sentido de identidad colectiva.

Actualmente, la Cabalgata es una manifestación viva del patrimonio cultural del Sotavento. Las abanderadas portan el traje de jarocha, elaborado de manera artesanal, mientras que los jinetes visten guayabera y atuendo blanco tradicional, símbolos de la elegancia, la herencia cultural de Tlacotalpan y del trabajo artesanal transmitido de generación en generación.