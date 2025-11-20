Pueblos Mágicos de Veracruz obtienen altas calificaciones a nivel nacional: Roji 

noviembre 20, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Los ocho pueblos mágicos con que cuenta la entidad veracruzana obtuvieron la calificación AA, la más alta otorgada por la federación al sector, en el pasado Tianguis de Pueblos Mágicos que se realizó en Pachuca, Hidalgo, informó el titular de la Secretaría de Turismo del Estado, Igor Rojí López.

En entrevista en el marco del desfile conmemorativo al 115 aniversario de la Revolución Mexicana detalló que Veracruz fue el mejor evaluado de las 32 entidades, además de lograr que cuatro de los ocho pueblos mágicos veracruzanos estuvieran en los primeros lugares del ranking nacional.

“Los ocho están en categoría AA; fuimos el estado mejor calificado del país. Tenemos cuatro de los Pueblos Mágicos entre los primeros 10 mejor calificados: tenemos el uno, el dos, el seis y el siete”, sin embargo, prefirió que sea la gobernadora Rocío Nahle quién los anuncie.

Cuestionado en torno a si se prevé que en el 2026 más pueblos veracruzanos puedan alcanzar la categoría de mágicos, sostuvo que actualmente no hay abierta una convocatoria, pero se preparan tres propuestas para cuando se abra.

En ese sentido, dijo que se preparan expedientes de los municipios de Santiago Tuxtla, San Andrés Tuxtla y Misantla.

“Hay que comenzar a trabajar con ellos para que tengan toda su documentación en orden; también lo vamos a proponer en el momento que se abra la convocatoria”, dar el acompañamiento técnico y administrativo para fortalecer a los ocho Pueblos Mágicos actuales y avanzar en los expedientes.