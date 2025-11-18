Se ajustará presupuesto de SECTUR, la reducción fue demasiado, reconoce la Nahle

noviembre 18, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- La gobernadora Rocío Nahle García informó que se rectificará la reasignación de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 a la Secretaría de Turismo, el cual contempla, en la propuesta original, una reducción de 509 a 90 millones de pesos.

En entrevista la Gobernadora dijo que atenderá la propuesta de la Legislatura local para revisar la propuesta de presupuesto para el rubro de turismo en la entidad.

Y es que, reconoció que se había instruido una disminución, luego de que la mayor presupuesto se destinó a Turismo en 2025, pero fue la Secretaría de Cultura la que desarrolló la mayor parte del trabajo.

En ese sentido, indicó que fue ella quien solicitó a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) dar un mayor presupuesto a la Secretaría de Cultura, sin embargo, el recorte a la SECTUR fue mayor, por lo que cuando se dio cuenta de ello determinó equilibrarlo.

“Le doy la instrucción al Secretario de Finanzas en el presupuesto cambia los conceptos porque Turismo este año tuvo muchísimo y realmente quien operó fue Cultura, entonces él me hace caso al pie de la letra y reducimos considerablemente Turismo, cuando me doy cuenta dije a caray, si es cierto, entonces aquí en Cámara de Diputados ya me hicieron llegar una propuesta que me parece viable para ajustar entre Turismo y Cultura, claro que lo vamos hacer sin problema, vamos a modificar eso, en eso estamos trabajando.»

La Gobernadora Nahle sostuvo que es normal errar en los temas, pero lo importante es corregir esos errores, por lo que se ajustará nuevamente el presupuesto de la Sectur para el próximo año.

En el proyecto de presupuesto para 2026 que se envió a la Legislatura del Estado, se planteaba un presupuesto para la SECTUR del orden de los 90 millones de pesos a diferencia de los 509 que ejerció en 2025, mientras que la Secretaría de Cultura subiría de 205 millones a 460.