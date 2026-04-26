Denuncian vertedero clandestino en zona de manantiales de El Castillo

abril 26, 2026

Juan David Castilla

Pobladores de la congregación de El Castillo, municipio de Xalapa, denunciaron un foco de contaminación generado por el depósito ilegal de desechos sólidos en la zona de manantiales.

Según los reportes vecinales, personas desconocidas han utilizado los costados de la carretera principal para arrojar basura, lo que ha provocado que los desperdicios terminen a las orillas del río y en las inmediaciones del manantial que abastece a una parte de la capital de Veracruz.

Los vecinos calificaron estos actos como una irresponsabilidad grave que pone en riesgo la calidad del agua y la salud de las familias que dependen de este cuerpo superficial.

La comunidad y las autoridades locales han emitido una advertencia estricta para evitar que el problema continúe escalando. Se informó que se reforzará la vigilancia en los puntos críticos de la carretera y en la zona de El Castillo para identificar a los responsables de estos tiraderos a cielo abierto.

Las autoridades competentes señalaron que cualquier persona que sea sorprendida tirando basura en áreas no autorizadas será detenida y puesta a disposición de las instancias correspondientes para la aplicación de sanciones administrativas y multas, conforme a los reglamentos de protección ambiental vigentes en el municipio de Xalapa.

La gente indicó que la zona afectada es de vital importancia, ya que el manantial de El Castillo representa una de las fuentes de abastecimiento más puras de la región frente a la escasez hídrica que suele presentarse en esta temporada del año.

Añadieron que la acumulación de plásticos, residuos orgánicos y otros desechos a orilla del río no solo degrada el paisaje, sino que genera lixiviados que pueden infiltrarse y contaminar el acuífero.