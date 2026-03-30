Espera Veracruz más de 3 millones de visitantes y alta ocupación hotelera

marzo 29, 2026

Xalapa, Ver., 29 de marzo de 2026.- Veracruz registra ya una importante afluencia turística con el inicio anticipado del periodo vacacional, previo al periodo oficial que comprende del lunes 30 de marzo al viernes 10 de abril, con una proyección superior a los 3 millones de visitantes y una ocupación hotelera cercana al 95% en los días de mayor afluencia.

Desde este fin de semana, destinos de sol y playa como Tuxpan, Costa Esmeralda, Boca del Río, Alvarado, Los Tuxtlas y Coatzacoalcos presentan alta concurrencia, al igual que sitios de naturaleza y aventura como Jalcomulco, así como Pueblos Mágicos, entre los que destacan Papantla, Orizaba, Xico, Coatepec, Naolinco, Coscomatepec y Zozocolco.

De acuerdo con las estimaciones para el periodo vacacional, el mayor flujo de visitantes se concentrará durante el primer fin de semana de abril, cuando se prevé la ocupación de más de 34 mil habitaciones en los principales destinos turísticos del estado, lo que refleja un repunte significativo en la actividad del sector.

Asimismo, destinos con reconocimiento internacional, como Tlacotalpan —Patrimonio de la Humanidad—, y zonas arqueológicas emblemáticas como El Tajín, reciben a turistas nacionales e internacionales interesados en experiencias que integran historia, cultura y tradición.

La diversidad de atractivos turísticos, que abarca playas, ríos, montañas, selvas y localidades con vocación cultural, posiciona a Veracruz como un destino integral capaz de ofrecer experiencias para todos los perfiles de visitantes.

Esta dinámica turística impacta de manera directa en la economía local, al generar empleos, fortalecer la cadena de valor del sector y contribuir al bienestar de las familias veracruzanas en todas las regiones del estado.