Playas limpias, ambiente familiar y mucha diversión: visitantes recomiendan Chachalacas

abril 5, 2026

Úrsulo Galván, Ver., domingo 05 de abril de 2026.- La playa de Chachalacas, uno de los destinos más concurridos del estado, registra un flujo constante de visitantes durante Semana Santa; se caracteriza por su ambiente familiar y la atención cálida por parte de los prestadores de servicios de la zona.

A lo largo de más de 3.5 kilómetros de costa, desde temprana hora se observa una notable afluencia de turistas provenientes de distintos municipios de la entidad, así como de ciudades como Puebla y la Ciudad de México. Los paseantes coinciden en señalar que, pese a la gran cantidad de personas que arriban, la playa mantiene condiciones óptimas para la recreación.

Mario Paredes Acosta, originario de Soledad de Doblado, resaltó: “están tranquilas, están limpias; la verdad, todo está muy bien”, al tiempo de recomendar este destino para quienes buscan relajarse en un ambiente seguro y con opciones de diversión para niñas y niños.

Por su parte, Erick Solano, procedente de Puebla, calificó a Chachalacas como uno de sus destinos recurrentes para vacacionar en familia, “son playas muy bonitas, limpias y divertidas; cada año venimos en Semana Santa porque es un lugar ideal para todos: niños, adultos y parejas”, expresó, al invitar a más personas a visitar este punto turístico.

En tanto, Fernando Rodríguez, visitante de la Ciudad de México, destacó la experiencia positiva durante su estancia, “llevo tres días aquí y la he pasado muy bien con mis hijos. Hay bastante gente, pero se disfruta. Las playas están limpias y el ambiente es muy bueno”, comentó, subrayando que las condiciones actuales permiten pasar un día sin contratiempos.

Prestadores de servicios turísticos, como restauranteros y comerciantes, reportaron una jornada favorable con alta demanda, lo que refleja la preferencia de visitantes por este sitio, reconocido por su accesibilidad y oferta para el turismo familiar.