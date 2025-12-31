Veracruz está de moda y Despide el Año Viejo entre tradición, música y color

diciembre 31, 2025

>37 agrupaciones y casi mil personas desfilaron por más de una hora.

Veracruz, Ver., miércoles 31 de diciembre de 2025.- Entre la algarabía que caracteriza al pueblo jarocho y en la tierra que dio origen a la tradición de El Viejo, dio inicio el primer desfile Despide el Año Viejo en Veracruz, encabezado por una de las tres figuras monumentales que conformaron el contingente.

La gobernadora Rocío Nahle García y la alcaldesa Rosa María Hernández Espejo compartieron con el público la celebración y el ambiente festivo que, durante casi hora y media, se expresó con aplausos, palmas y el verso tradicional que se repitió una y otra vez: “Una limosna para este pobre viejo, que ha dejado hijos para el año nuevo”.

Desde el Parque Zamora, las y los participantes avanzaron por Independencia, recorrieron el Zócalo y culminaron sobre Montesinos, marcando el inicio simbólico de las celebraciones para despedir el año 2025 y recibir el 2026, en un ambiente de orden y seguridad, con atención permanente del Gobierno de Veracruz.

Cuatro carros alegóricos temáticos dieron un brillo especial al desfile: un barco tripulado por la Escuela Superior de Artes de Veracruz; un carro de notas musicales encabezado por Oskar Lobbo; otro con la participación de Combo Ninguno; y uno más que representó La Casita, acompañado por la Marimba Alborada.

Tres figuras monumentales de El Viejo, distribuidas a lo largo del trayecto, guiaron el recorrido hasta un cierre espectacular, protagonizado por el Viejo Grande, elevado en una grúa como símbolo del adiós al año que concluye y la bienvenida a un nuevo ciclo.

El despliegue artístico incluyó la participación de la Marching Band Panteras, así como de diversas agrupaciones de danza y ballet, entre ellas el Show Ballet de Israel Aquino, la Academia Abascal, Danzón III Generación, el Ballet infantil y juvenil Ameyalli, el Ballet Emerali de la Escuela Industrial Vespertina, la Danza Yoza y propuestas escénicas dedicadas a las infancias.

La tradicional Viejada de Tempoal aportó el toque ancestral que conecta el presente con las raíces del norte veracruzano.

El recorrido destacó también por su carácter inclusivo, con la participación de Pasión por la Rumba, la Asociación Nacional de Actores, Los Soneritos de Cabada, Un Nuevo Horizonte, así como mojigangas y cabezones.

El ambiente festivo se intensificó con comparsas de amplia trayectoria como Son Salsa y Son, Llegó el Sabor, Timbiriche, Quetzalli, La Polémica y Amantes del Baile, acompañadas por las batucadas Tradiciones de Brasil, Emperatriz y Brasilerao, además del talento de agrupaciones de bastoneras y la ambientación musical a cargo del DJ Víctor Cancino.