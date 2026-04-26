¿Por qué subieron los precios de frutas y verduras?

abril 26, 2026

Juan David Castilla

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) sitúa la inflación en México dentro de un rango proyectado entre el 4.22 y el 4.26 por ciento, lo que se ha visto reflejado en las centrales de abasto o mercados de Veracruz con el encarecimiento de productos de la canasta básica.

El análisis más reciente del IMCO revela que, tan solo al cierre de marzo, el rubro de frutas y verduras registró una inflación anual del 21.7 por ciento, lo que representa una afectación económica para las familias.

Se habla de que el pepino y el jitomate encabezan la lista de alzas con variaciones del 43 y 42 por ciento, respectivamente. seguidos por el limón con un 18 por ciento, el tomate verde con un 16 por ciento y la papa con un 15 por ciento.

Los especialistas sostienen que estas cifras se traducen en una disminución directa del consumo en los hogares con menores ingresos, quienes, como ha documentado el IMCO, son los más vulnerables ante la volatilidad de los precios alimentarios.

El informe indica que el cumplimiento de las metas inflacionarias para este 2026 en la entidad dependerá en gran medida de dos factores externos.

Se trata de la duración del choque de precios en el sector agrícola, que ha mantenido los costos de los productos básicos elevados; y la evolución de los conflictos en Medio Oriente, cuyo impacto en los mercados energéticos globales repercute directamente en el costo del flete y transporte de mercancías hacia los municipios veracruzanos.

Además, el tema inflacionario afecta directamente a las familias del puerto de Veracruz y Xalapa, mediante el incremento en el precio de la tortilla.