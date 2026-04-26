Trabajo interinstitucional permite ubicar a menor sana y salva en Coscomatepec

abril 26, 2026

Xalapa, Ver., domingo 26 de abril de 2026.– La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General del Estado, informa que, derivado de trabajos de campo y gabinete, fue localizada en el municipio de Coscomatepec una menor de 15 años, quien había sido reportada como no localizada en el estado de Morelos.

De manera inmediata, el personal operativo activó los protocolos correspondientes para corroborar su identidad, conforme a la información proporcionada por sus familiares.

La menor refirió haber viajado por sus propios medios en transporte público, con el propósito de visitar a una persona de su confianza.

La SSP reafirma su compromiso de actuar con eficacia mediante la coordinación interinstitucional, así como con la integración de labores de gabinete y campo, para brindar una atención oportuna a la ciudadanía.