Suman ya 30 renuncias de funcionarios del INE cercanos a Taddei

noviembre 3, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Un total de 30 funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) han presentado su renuncia en medio del proceso de revisión y reestructuración interna que realizan las diez consejerías electorales, luego de la salida de Guadalupe Taddei de la presidencia del organismo, en medio de señalamientos de presuntas irregularidades y corrupción.

A través de un comunicado, se indicó que estas bajas comprenden la estructura directiva, los cargos vinculados con la oficina de la expresidenta y las relaciones funcionales entre distintas áreas, así como los procesos de contratación que requieren una revisión a partir de información pública reciente.

La autoridad electoral precisó que este procedimiento se desarrolla bajo criterios de normatividad, legalidad y respeto al debido proceso, como parte de las decisiones institucionales encaminadas a revisar el funcionamiento de su estructura administrativa.

De acuerdo con el desglose presentado por el instituto, el mayor número de bajas corresponde a la oficina de la expresidencia, donde se contabilizan 19 renuncias, entre ellas las de 17 colaboradores, incluido el entonces jefe de Oficina, Carlos Daniel Luna Rosas, además de dos personas adscritas al área operativa.

Además de José Alberto Pérez de Acha, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática; Iliana Araceli Hernández Gómez, titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, y Sergio Uzeta Murcio, coordinador nacional de Comunicación Social.

También se confirmó la salida de Juan Manuel Vázquez Barajas, jefe de Oficina de la Secretaría Ejecutiva, así como la de Pedro Pablo Chirinos Benítez, quien se desempeñó como director de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y posteriormente como coordinador de Gestión y Seguimiento en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

En la estructura de Recursos Materiales y Administración se registraron otras tres bajas, correspondientes a Alfonso Burciaga Esparza, de la Dirección de Recursos Materiales; el subdirector de Transporte y Administración de Riesgos, y el líder de Proyecto de Servicios de Transporte y Parque Vehicular.

Asimismo, el INE reportó tres renuncias adicionales en otras direcciones ejecutivas: la de la coordinadora de Procesos Registrales y la del encargado de despacho de la Subdirección de Administración y Recursos Humanos, ambos del Registro Federal de Electores, además del subdirector de Apoyo a Órganos Colegiados de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

El instituto electoral destacó que, pese a los movimientos en su estructura administrativa, el Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) desempeña un papel fundamental para garantizar la continuidad de las actividades sustantivas del organismo.

Subrayó que la capacidad técnica y experiencia operativa de sus integrantes permiten mantener la certeza en los trabajos institucionales, mientras avanzan las revisiones y se formalizan nuevas decisiones.