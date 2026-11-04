Muere en España Jesús de Miguel, tras choque con portero del Andorra

noviembre 3, 2026

El futbol español atraviesa un momento de profunda tristeza tras el fallecimiento de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, quien perdió la vida este martes 3 de noviembre, a los 30 años, después de sufrir un fuerte impacto durante un encuentro frente al FC Andorra, correspondiente a la Segunda División española.

El accidente ocurrió el lunes por la noche, cuando el atacante disputaba un balón con el guardameta rival, Jesús Owono. La colisión provocó que De Miguel quedara tendido sobre el terreno de juego y necesitara atención médica de emergencia. Aunque fue trasladado a un hospital, su estado de salud empeoró durante las siguientes horas y el club confirmó su fallecimiento por la mañana.

La investigación tras el accidente

El choque se produjo durante el tiempo añadido, cuando el marcador se encontraba empatado 2-2. Owono salió de su área para intentar despejar un balón largo y terminó impactando con la rodilla contra el delantero del Tenerife.

Los servicios médicos ingresaron al campo para atender a De Miguel, quien sufrió un paro cardiorrespiratoria. Los paramédicos consiguieron reanimarlo durante el traslado en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, donde permaneció ingresado en estado grave. Su situación neurológica empeoró y falleció a las 8:00 horas del martes, según informó su equipo.

El encuentro fue suspendido definitivamente en el minuto 108 para facilitar la atención del futbolista. El árbitro expulsó a Owono por la acción, mientras jugadores de ambos conjuntos quedaron visiblemente afectados por lo sucedido.

Tras el fallecimiento, la Policía Nacional abrió una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente. El caso quedó bajo supervisión judicial, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aclaró que estas diligencias forman parte del procedimiento habitual cuando ocurre una muerte por causas no naturales y no implican por sí mismas que exista un delito o responsabilidad penal del guardameta.

La noticia provocó numerosas muestras de solidaridad en el futbol español. El FC Andorra expresó sus condolencias a la familia, compañeros y al Tenerife. También se pronunciaron figuras como Gerard Piqué, copropietario del conjunto andorrano, y Kylian Mbappé, quien compartió un mensaje de tristeza por la pérdida.

Confunden y amenazan a jugador

La tragedia también tuvo repercusiones fuera del terreno de juego, Michel Owono, futbolista del CF Can Vidalet, denunció haber recibido insultos racistas, amenazas y mensajes de odio después de que algunos usuarios lo confundieran con Jesús Owono, el guardameta del Andorra involucrado en el choque.

El jugador tuvo que aclarar públicamente que no tiene ninguna relación con lo sucedido y condenó los ataques motivados por la confusión con su apellido.