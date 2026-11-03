Seis de cada siete asesinatos de periodistas quedan impunes: UNESCO

noviembre 3, 2026

La impunidad global por los asesinatos de periodistas aumentó por primera vez en más de una década y alcanzó el 86 por ciento en el periodo 2024-2025, un punto porcentual más que en el bienio anterior, según el Informe sobre la Seguridad de los Periodistas y el Peligro de la Impunidad de la Organización para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO).

“Los periodistas están pagando cada vez más con sus vidas por informar desde las líneas del frente de la guerra y, con demasiada frecuencia, los responsables de sus asesinatos no rinden cuentas“, afirmó el director general de la UNESCO, Khaled El-Enany.

Un total confirmado de 189 periodistas y otros trabajadores de los medios perdieron la vida en 2024-2025, lo que representa un 20 por ciento más que durante el bienio anterior y la cifra más alta desde 2014-2015. Más de dos tercios, 127, fueron asesinados en zonas de conflicto, el 67 por ciento del total de víctimas mortales. Gaza concentró 62 asesinatos en los dos años, muy por encima de los cometidos en lugares como México o Sudán.

El organismo comenzó a medir esta proporción en 2012 y publica el reporte cada dos años con motivo del Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, que se observa el 2 de noviembre.

Los territorios palestinos ocupados por Israel registraron el mayor número de asesinatos, dentro de la región de los Estados Árabes, que sumó 97 casos, seguida de América Latina y el Caribe (37), Asia y el Pacífico (34), Europa Central y Oriental (14), África (6) y Europa Occidental y América del Norte (1).

Drones y ataques múltiples

La UNESCO identificó como “una nueva y preocupante amenaza” el uso creciente de drones para asesinar periodistas. Durante 2024-2025, los ataques con esas aeronaves mataron a 50 periodistas, el 40 por ciento de todos los asesinados en zonas de conflicto, y de nuevo los territorios palestinos ocupados por Israel concentraron el mayor número de casos.

Se documentaron siete incidentes en los que varios periodistas fueron atacados y asesinados en un solo ataque, incluidos ataques contra lugares de trabajo de medios de comunicación y centros de información temporales. Según los informes, 15 periodistas murieron mientras llevaban chalecos de prensa o en vehículos claramente marcados con la palabra “Prensa”.