Aclara Sefiplan caso del «El Costeño» por adeudos por derechos vehiculares

noviembre 3, 2026

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Las autoridades de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) se pusieron en contacto con el cómico conocido como «El Costeño» para aclarar el tema sobre sus presuntos adeudos por control vehicular, mismos que rechazó en redes sociales.

El titular de la dependencia, Miguel Santiago Reyes Hernández indicó que se trata de un caso de registro irregular de vehículos a nombre del comediante Javier Carranza Gasca, el presuntamente relacionados con el delito de suplantación de identidad.

Explicó que se trata de trámites que fueron realizados por dos personas distintas en las oficinas de Hacienda del Estado ubicadas en Alvarado e Isla, quienes actualmente ya no forman parte de la institución.

“Son dos personas distintas que están en el sistema, ya no trabajan en Sefiplan, una estaba en Isla, otra estaba en Alvarado”.

El funcionario estatal refirió que las investigaciones dejan de manifiesto la participación de gestores particulares.

“Platicando con él nos plantea que hizo uso de gestores, pero no en el estado de Veracruz, sino en Morelos. Y que pareciera que la línea, digamos, que dirige hacia eso es que fueron utilizados sus documentos para registrar estos vehículos”.