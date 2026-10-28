Empresas que no puedan con contratos, serán cambiadas, advierte la Gobernadora Nahle

Empresas que no puedan con contratos, serán cambiadas, advierte la Gobernadora Nahle

octubre 28, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Se destrabaron los pagos pendientes a empresas constructoras por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), por lo que no hay pretexto para retrasos en la conclusión de las obras contratadas.

La gobernadora Rocío Nahle García señaló que aquellas empresas constructoras encargadas para realizar infraestructura que no reporten avances o no puedan continuar con las obras, tendrán que ser cambiadas.

En entrevista Rocío Nahle explicó que su administración al asignar los contratos entregó los anticipos, por lo que los constructores deben arrancar y conforme vayan avanzando se va pagando.

Reconoció que hubo un retraso en los pagos en la SEFIPLAN, sin embargo, se logró atender el tema.

“Las empresas que no puedan, porque no pueden, por el tema financiero, nosotros de acuerdo a los contratos se les da el anticipo, tienen que arrancar y conforme ellos vayan avanzando. Teníamos un tema en Sefiplan de que se habían retrasado los pagos, ya se pagaron, el dinero ya está”, aseguró.

Puso como ejemplo el caso de la rehabilitación de la carretera Tlapacoyan-Martínez de la Torre, donde en tres ocasiones ha supervisado, pero cuando llega a la zona empiezan a trabajar y se detienen cuando ella se va.

“Entonces dije no pues si no pueden nos regresen, pero ahorita ya me dijeron que si van a terminar”.



Asimismo, señaló que se supervisaría los avances de las carreteras Misantla-Xalapa, Yecuatla, Misantla, Diamante y Colipa, pero advirtió que en caso de que no puedan concluir los trabajos, se pueden cambiar.

Finalmente, la mandataria recordó que su informe por el segundo año de gobierno se llevará a cabo el 28 de noviembre y se deben reportar los avances en la infraestructura carretera.