Congreso de Veracruz avala subasta de helicóptero de 2011

octubre 21, 2026

El Robinson R66 tiene un valor comercial de 398 mil dólares; el dictamen se realizó en solo 4 días

Xalapa, Ver.- La Comisión Permanente de Hacienda del Estado del Congreso de Veracruz dictaminó autorizar al Gobierno estatal la venta mediante subasta pública de un helicóptero Robinson R66, modelo 2011, cuyo mantenimiento y reparación representarían un gasto estimado de 5 millones de pesos.

El dictamen, fechado el 19 de octubre de 2026, establece que la aeronave, propiedad del Gobierno de Veracruz, tiene un valor comercial de 398 mil 24 dólares, poco más de siete millones d pesos. Se trata del helicóptero con matrícula XC-LPG y número de serie 0063, que se encuentra en el hangar del Gobierno estatal, en el aeropuerto El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata.

De acuerdo con el documento, la aeronave tiene limitaciones operativas para cumplir funciones de seguridad pública, extinción de incendios, transporte y traslado de víveres, entre otras actividades, debido a su capacidad de carga útil.

Además, el dictamen técnico del estado material señala que continuar con su operación implicaría gastos de mantenimiento y actualización. Entre ellos, una inspección mayor del motor, estimada en 3 millones de pesos, y la actualización e instalación del sistema de aviónica ADS-B Out, con un costo calculado en 2 millones de pesos.

La Comisión consideró que, por su obsolescencia y limitaciones técnicas y operativas, no resulta conveniente continuar invirtiendo en la aeronave. El documento concluye que, aunque es susceptible de reparación, esta no resulta costeable.

Subasta pública y destino de los recursos

La autorización propuesta establece que la venta deberá realizarse mediante subasta pública y conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del estado.

El dictamen también señala que los recursos obtenidos deberán ingresar a la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y registrarse contablemente. Su destino será, preferentemente, cubrir gastos contingentes no previstos y financiar proyectos de inversión adicionales durante el ejercicio fiscal.

La solicitud de enajenación fue presentada por el secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, y turnada a la Comisión de Hacienda para su análisis el 15 de octubre.