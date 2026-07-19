Ayuntamientos deben ser responsables con recursos liberados tras pago de la bursatilización

julio 19, 2026

*Secretario de Finanzas dice que no se vigilará el uso, pero llama a no endrogarse de manera irresponsable

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Una vez liquidada la deuda bursátil por mil 585 millones de pesos, es necesario que los 199 alcaldes y alcaldesas utilicen los recursos liberados de manera responsable y eviten endeudarse nuevamente, afirmó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación de Veracruz (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández.

Aclaró que si bien con el esquema de apoyo financiero que se había propuesto para el pago de la deuda se especificaba que el 75 por ciento de ahorro debía ser destinado únicamente a obra pública y servicios, ahora con la cancelación total de la misma ellos serán responsables de en qué ocupar los recursos adicionales y liberados.

“Ya no hay nada que verificar, les habíamos pedido que utilizaran este 75 por ciento del ahorro en obra pública, ahora que queda liquidado completamente es una responsabilidad de cada uno de los alcaldes”.

Agregó que se respeta, desde la administración estatal, la autonomía de los municipios, pero los acompañarán para cualquier tipo de deuda o empréstito posterior, aunque recomendó que no accedan a ellos, para que la puedan utilizar de manera responsable.

“La gobernadora les habló de fortalecer los ingresos, controlar el gasto, no endeudarse (…) El mensaje es que nunca más un Veracruz de dispendio de irresponsabilidad financiera, nunca más un Veracruz que ponga en riesgo el recurso del futuro”, finalizó.