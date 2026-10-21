Garantizados en Veracruz el pago de prestaciones y sueldos de fin de año

Garantizados en Veracruz el pago de prestaciones y sueldos de fin de año

octubre 21, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Gracias al saneamiento financiero se encuentra garantizado el pago de los compromisos de fin de año en todos los sectores, aseguró el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández.



En entrevista, el funcionario estatal indicó que por instrucciones de la gobernadora Rocío Nahle García, se ha hecho las acciones necesarias para sacar a la entidad del endeudamiento heredado por administraciones anteriores.

Destacó que, a pesar de la reducción en las participaciones federales que enfrentó Veracruz junto con otras entidades, derivado de la caída en la recaudación federal, se tuvieron medidas de compensación en coordinación con la federación para fortalecimiento del fondo de los estados.

Además, gracias al incremento en recursos propios, más medidas que se tomaron como el pago de créditos fiscales, permiten tener un ingreso adicional para el pago de compromisos.

“El pago de créditos fiscales nos permiten tener un ingreso adicional en el Impuesto de la Renta Participable, eso nos permitió compensar y no tenemos problemas para aguinaldos, sueldos de fin de año, compensaciones en los sectores. Garantizar que todo eso está cubierto y que se cumplirá con todos los compromisos que tenemos en el Gbierno del Estado”.

Reyes Hernández destacó también que este año se logró mejorar las evaluaciones de las calificadoras internacionales, derivado de mejorar la liquidez y bajar la deuda.

“De los 48 mil millones estamos en 42 mil millones en deuda bancaria, ya no tenemos deuda del Sistema de Administración Tributaria (SAT), estamos reduciendo a la mitad la del ISSSTE, pagamos la bursatilización en coordinación con los municipios”.

Finalmente, señaló que se ejecuta un programa importante de saneamiento financiero para inversión, desarrollo social, educación y compromisos en materia de salud.