SEFIPLAN armará plan de trabajo para reforzar la recaudación del predial en los 212 municipios

SEFIPLAN armará plan de trabajo para reforzar la recaudación del predial en los 212 municipios

julio 23, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Tras reiterar el llamado a los 212 municipios veracruzanos para que eviten contraer nuevas deudas en la actual administración, el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), Miguel Santiago Reyes Hernández señaló que se iniciará un programa con las autoridades locales para hacer más eficiente la recaudación del impuesto predial.

En entrevista, dijo que como parte de la orientación que instruyó la gobernadora Rocío Nahle García para que los ayuntamientos fortalezcan sus ingresos, controlen sus gastos, se tiene un área de oportunidad importante, como lo es el pago del predial.

“El impuesto predial es uno de las recaudaciones más importantes en los municipios y Veracruz tiene un área de oportunidad porque estamos en los últimos lugares a nivel nacional en recaudación del predial, vamos a trabajar desde la Sefiplan para buscar cómo aumentar la recaudación del predial, cómo fortalecerlo”.

Este trabajo, dijo, se hará en coordinación con la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Catastro para que trabajen con las y los alcaldes sobre este tema.

“Que logremos recuperar más recursos, que haya más ingresos y que estos ahorros que tendrán se usen para el desarrollo de las y los veracruzanos, el ahorro (por bursatilización) será de mil 100 millones de pesos que será para obra pública.”

El titular de la Sefiplan señaló que se reunieron con secretarios de finanzas de los estados para conocer qué tanto están recaudando los municipios, con lo que se arma un plan de trabajo con los ayuntamientos.

“El objetivo es que tengan más recursos para poder operar”, finalizó.