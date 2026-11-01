El Costeño denuncia deuda fantasma en Veracruz, por la tenencia de dos vehículos

noviembre 1, 2026

Ya está en buró de crédito y lo obligan a viajar a Xalapa para resolver el problema

Isabel Ortega

Xalapa, Ver.— Javier Carranza, alias El Costeño, denunció públicamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado de Veracruz, así como a las empresas Buró de Crédito y Círculo de Crédito, por el cobro irregular de la tenencia vehicular de dos unidades —un automóvil marca Chevrolet y una unidad tipo plataforma— que asegura no haber adquirido, conducido ni es de su propiedad.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el comediante, originario del estado de Guerrero, expuso que la presunta omisión de pagos como derechos vehiculares y tenencia, no solo le ha generado adeudos con el estado, sino que además afectó de forma directa su historial crediticio ante las instituciones financieras.

«Acabo de enterar no hace mucho de que tengo dos carros en Veracruz y yo ni los conozco. Uno es una Chevrolet y el otro es una plataforma. No los compré, no los manejé, no los he visto en mi perra vida, pero debo las tenencias (…). Me están chingando mi crédito, mi historial de crédito. Esos pinches carros no son míos», reprochó.

En su relato, detalló que acudió inicialmente a Buró de Crédito a interponer una reclamación, desde donde la remitieron al Círculo de Crédito sin obtener una solución a la problemática.

Asimismo, criticó las trabas burocráticas del gobierno estatal, las cuales le exigen trasladarse personalmente a la capital veracruzana para levantar una querella ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y realizar trámites ante Sefiplan, “quiero soluciones no un folio”.

«Para enjaretarme los carros no tuve que ir a Veracruz, pero para quitármelos tengo que ir personalmente a Xalapa a la Fiscalía a levantar el acta y después a Sefiplan, no jodan. Revisen mi CURP, tenemos RFC, huellas digitales, reconocimiento facial (…) y Sefiplan, ¿no puede saber si yo soy yo?», cuestionó.

Asimismo, la denunciante advirtió sobre las implicaciones legales y de seguridad que conlleva aparecer como titular de unidades desconocidas en los registros oficiales, señalando que la falta de verificación en el padrón por parte de las autoridades pone en riesgo a cualquier usuario o persona con nombres homónimos en la entidad.

«Imagínense que uno de esos vehículos estuviera involucrado en algún delito, también van a venir de la Fiscalía de Veracruz a buscarme y muy amablemente a decir: ‘venga para demostrar que usted es usted’. Aguas, porque esto le puede pasar a cualquiera, sobre todo si te llamas Guadalupe López Sánchez: un día de estos por tantos homónimos te andan cobrando la tenencia de un tráiler», reprochó.