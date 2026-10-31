En riesgo por un nuevo deslave: muro de 4 mdp resulta insuficiente en el Fovissste de Xalapa

En riesgo por un nuevo deslave: muro de 4 mdp resulta insuficiente en el Fovissste de Xalapa

octubre 30, 2026



Juan David Castilla/Xalapa. A poco más de dos años del desastre que destruyó viviendas en la unidad habitacional Fovissste, el riesgo inminente de un nuevo desgajamiento mantiene en alerta a las familias de los andadores Topacio y Ónix en esta zona de la ciudad de Xalapa.

Los vecinos denunciaron que el muro de contención construido por el Ayuntamiento de Xalapa, con una inversión calculada en cuatro millones de pesos, fue rebasado en diversos tramos tras las intensas lluvias registradas el pasado mes de septiembre.

La obra fue gestionada durante la administración municipal de Ricardo Ahued Bardahuil tras el siniestro de julio de 2024, pero no cubre la totalidad de la ladera afectada.

La falta de continuidad en la infraestructura preventiva permitió que el terreno continuara deslizándose hasta invadir la vía pública, dejando la calle prácticamente intransitable por el volumen de lodo acumulado. Ante la ausencia de cuadrillas de limpieza, los propios colonos han tenido que costear la compra de costales de tierra para improvisar barreras de contención.

La inquietud de los habitantes se confirmó con las recientes inspecciones de Protección Civil municipal. El personal técnico que acudió a la zona constató la presencia de grietas en la parte alta del cerro y advirtió sobre la probabilidad de nuevos desprendimientos.

A esta condición de inestabilidad se suma la amenaza de árboles de gran tamaño con raíces expuestas que permanecen en la ladera, con el riesgo latente de colapsar sobre los techos de las viviendas contiguas.

Los residentes recordaron la magnitud del antecedente de 2024, cuando cerca de 50 árboles cayeron sobre los inmuebles, provocando daños estructurales severos y pérdidas patrimoniales totales para familias del sector.

Mónica Reyes, habitante del andador Topacio, urgió a las autoridades a tomar medidas de fondo antes de que las precipitaciones provoquen una tragedia con consecuencias humanas. Explicó que el apoyo institucional tras el primer impacto fue parcial, pues las familias asumieron por cuenta propia la reparación de sus casas y la reposición de sus enseres domésticos, sin recibir un respaldo integral para restituir su patrimonio.

Ante el agravamiento de los desprendimientos, las familias afectadas hicieron un llamado directo a la alcaldesa de Xalapa, Daniela Griego Ceballos, para que ordene la ejecución inmediata de las obras preventivas comprometidas. Señalaron que, aunque la munícipe ofreció la colocación de un encementado para contener la ladera, los trabajos continúan sin concretarse, dejando expuestas a decenas de personas en este punto de la capital veracruzana.

Casos como el de la señora Silvia Galicia, del andador Ónix, evidencian la gravedad del problema, pues a casi dos años de la tragedia, no ha podido retornar a su hogar debido a los daños y al saqueo del que fue víctima por sujetos que cavaron túneles entre la tierra acumulada.