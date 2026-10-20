Carlos Piedra advierte retos para el INE por austeridad rumbo a 2027

octubre 20, 2026

El consultor senior de Integralia Consultores, Carlos Piedra, en entrevista para En Contacto, señaló que el principal reto del Instituto Nacional Electoral (INE) rumbo a las elecciones de 2027 será la austeridad presupuestaria, pues advirtió que podría derivar en la contratación de personal con menor capacidad

Etiquetas