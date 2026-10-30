En cuatro años se espera recuperar la inversión de camiones de transporte público 

octubre 30, 2026

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Luego de que el jueves se pusiera en operación el servicio Papaloapan con seis unidades que recorrerán la ruta Carlos A. Carrillo-Cosamaloapan, la gobernadora Rocío Nahle García aseveró que se continuará invirtiendo en la modernización de la movilidad en Veracruz.

Y es que, aseguró la Cuarta Transformación es realizar cambios e inversiones para el bienestar de las y los veracruzanos y no solo se queda en el discurso.

Al momento se han puesto en operación los servicios Papaloapan con 6 unidades; el Totonaco en Poza Rica con 40 autobuses híbridos; el Ulúa en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río con 146 unidades; el servicio Quetzalli con 64 autobuses para Coatzacoalcos y Minatitlán; y se espera el arranque de 60 unidades en Xalapa con el servicio Atenas.

“Esa es inversión del Estado, los camiones son del Estado, del Gobierno, no son de privados, se invirtió, no son con deudas, es para mejorar el servicio y darle servicio de calidad a la gente.

Tenemos pensado una recuperación de esta inversión de tres a cuatro años”.

Además, destacó que con la recuperación que tenga de la inversión que se ha hecho en el estado para la movilidad se busca comprar más unidades para modernizar el servicio de transporte público.