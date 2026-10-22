Gilberto Mora tramita por primera vez su credencial para votar

octubre 21, 2026

El futbolista Gilberto Mora comenzó una nueva etapa en su vida personal y profesional. El jugador de los Xolos de Tijuana cumplió 18 años el pasado 14 de octubre y acudió a un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) para tramitar por primera vez su credencial para votar.

La visita del seleccionado mexicano llamó la atención luego de que el propio organismo electoral compartiera imágenes del joven durante el procedimiento en Tijuana, Baja California.

Sin embargo, alcanzar la mayoría de edad también representa un cambio importante para su carrera futbolística, ya que ahora puede ser transferido a un club europeo sin la restricción general de edad que establece la FIFA para los jugadores menores de 18 años.

Cumplir 18 años abre nuevas posibilidades para Gilberto Mora

El reglamento de la FIFA prohíbe, como regla general, las transferencias internacionales de futbolistas menores de edad, aunque contempla algunas excepciones. Por ello, cumplir 18 años representa un paso importante para Gilberto Mora, quien ahora puede negociar una posible incorporación a un equipo del futbol europeo sin esa limitación.

El talento del mexicano ha despertado interés en el Viejo Continente. Entre los clubes mencionados en distintos reportes se encuentran equipos de primer nivel, aunque no existe una transferencia confirmada que permita asegurar cuál será su próximo destino.

La posibilidad de dar el salto a Europa podría marcar un nuevo capítulo en su carrera, quien ha destacado tanto con los Xolos como con la Selección Mexicana. Una eventual llegada a una liga europea de élite dependerá de las negociaciones entre los clubes y de las decisiones sobre su futuro deportivo.

Mientras se define su siguiente paso en el futbol, Gilberto Mora también inició una nueva etapa como ciudadano al acudir al INE para tramitar su primera credencial para votar.