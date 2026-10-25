Taddei hace oficial su renuncia a la Presidencia del INE

octubre 25, 2026

⁠* La presentará este lunes ante la Cámara de Diputados

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Guadalupe Taddei Zavala hizo oficial su decisión de renunciar a la Presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y anunció que este lunes 26 de octubre presentará formalmente su dimisión ante la Cámara de Diputados.

A través de un comunicado difundido en las redes sociales oficiales del organismo, la consejera presidenta explicó que tomó la decisión después de una profunda reflexión y ante la necesidad de privilegiar la estabilidad, credibilidad e independencia de la institución por encima de cualquier interés personal o coyuntural.

Taddei, quien asumió la Presidencia del INE en abril de 2023, sostuvo que la organización de las elecciones es una responsabilidad institucional que trasciende a cualquier persona y debe garantizar la renovación pacífica de los poderes públicos mediante el voto ciudadano.

La funcionaria también se refirió a los señalamientos difundidos durante los últimos días en medios de comunicación y redes sociales, incluidos trascendidos, filtraciones y materiales cuya autenticidad, contexto y propósito, afirmó, deben verificarse.

Subrayó que cualquier denuncia debe investigarse con evidencia, imparcialidad, transparencia y apego a derecho, sin anticipar conclusiones ni utilizar el combate a la corrupción como instrumento de presión.

El anuncio ocurre en medio de la conversación pública sobre el funcionamiento y la transparencia del organismo electoral, mientras el INE desarrolla las actividades correspondientes al Proceso Electoral Federal 2026-2027, iniciado el pasado 10 de septiembre, de acuerdo con el documento difundido por Taddei.

La consejera presidenta aseguró que la estructura operativa y técnica del Instituto continúa trabajando para garantizar que las distintas etapas electorales se desarrollen con certeza, legalidad y profesionalismo.

Taddei destacó que el INE es una institución del Estado mexicano cuya fortaleza se ha construido durante décadas, gracias a las capacidades técnicas, la experiencia de su personal y su compromiso con la organización de elecciones federales y locales.

“Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante”, expresó al concluir su posicionamiento.

La funcionaria señaló que deja el cargo con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de su vida al servicio electoral y puntualizó que su renuncia no debe eximir a ninguna persona de la obligación de esclarecer, mediante el debido proceso, los hechos que deban investigarse.

La presentación formal de la renuncia ante la Cámara de Diputados está prevista para este lunes 26 de octubre, conforme al anuncio de la propia Taddei.