Recibe Congreso de Veracruz el Presupuesto de Egresos 2027

octubre 30, 2026

Xalapa, Ver., 30 de octubre de 2026.- Este viernes y en representación de la LXVII Legislatura del Estado de Veracruz, el diputado presidente de la Mesa Directiva, Luis Vicente Aguilar Castillo, y el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), diputado Esteban Bautista Hernández, recibieron del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación del estado (Sefiplan), Miguel Santiago Reyes Hernández, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2027, dando cumplimiento con lo establecido en la Constitución Política estatal y demás leyes respectivas.

Al hacer entrega del documento, el funcionario estatal resaltó la asignación de más recursos para el campo, la educación y la inversión pública en la entidad.

De esta manera y de conformidad con lo dispuesto en el inciso A, de la fracción I, del Artículo 26 de la Carta Magna del estado, el Poder Legislativo habrá de examinar, discutir y, en su caso, modificar y aprobar, durante este Periodo Ordinario de Sesiones, el Presupuesto que, en relación con los Ingresos y Egresos del año siguiente, le sea presentado durante la segunda quincena de octubre por la Gobernadora o el Gobernador del Estado.

Asistieron a este acto los subsecretarios de Egresos, Carlos Adolfo Contreras Muro, y de Ingresos y Plan