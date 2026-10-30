Abelito invita a la Copa Nacional de Abelitos MX 2026 en Xalapa, Veracruz

octubre 30, 2026

Xalapa, Veracruz. Los próximos 27 y 28 de noviembre se llevará a cabo la primera edición de la Copa Nacional de Abelitos MX 2026, un encuentro deportivo que tendrá como sede la ciudad de Xalapa, Veracruz, y que contará con la participación de personas de talla baja de distintas partes del país.

A través de un mensaje dirigido a la comunidad de personas pequeñas, Abelito extendió la invitación para formar parte de este evento, que busca promover el deporte, la convivencia y la inclusión.

Uno de los principales atractivos de la convocatoria es que la inscripción será completamente gratuita. Además, los participantes contarán con hospedaje, alimentación y viáticos sin costo, de acuerdo con lo anunciado en la invitación. También se contemplan premios en efectivo para las categorías varonil y femenil, así como diversas sorpresas para los asistentes.

Las personas interesadas podrán realizar su registro a través de las redes sociales de Somos Pequeños, tanto en Facebook como en Instagram.

Como parte de las actividades, Abelito adelantó que estará presente personalmente en el simposio «A Nuestra Altura», donde participará en una charla que promete ser un espacio de convivencia e intercambio de experiencias.

Con esta iniciativa, la Copa Nacional de Abelitos MX 2026 busca convertirse en un punto de encuentro para impulsar el talento deportivo, fortalecer los lazos entre la comunidad de personas de talla baja y generar espacios de participación e inclusión.

La invitación está abierta para los interesados en sumarse a esta celebración deportiva los días 27 y 28 de noviembre en Xalapa, Veracruz.